Türkiye Trabzon'da aile katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da aile katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Trabzon'da aile katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü.

29 Temmuz 2021, Perşembe 14:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesinde meydana geldi. 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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