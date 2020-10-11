Türkiye Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü

Türkiye

Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki örtülük alanda, gece geç saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Örtü yangını büyümeden söndürüldü.

11 Ekim 2020, Pazar 14:32 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki örtülük alanda, gece geç saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.


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