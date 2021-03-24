Türkiye Trabzon'da dehşet anları! Suya atlayan bekçi kurtardı...

Trabzon'da dehşet anları! Suya atlayan bekçi kurtardı...

Türkiye

Trabzon'da dehşet anları! Suya atlayan bekçi kurtardı...

Trabzon'da korku dolu anlar yaşandı. Sürmene'de, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğunu suya atlayan bekçi kurtardı.

24 Mart 2021, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi’nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

Salim SARIKOÇ/DHA

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