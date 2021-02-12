Türkiye Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

Türkiye

Trabzon'da genç çift evlerinde ölü bulundu

Trabzon Çaykara'da bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi Kamil İkinci ve aynı hastanede görev yapan hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

12 Şubat 2021, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çaykara’da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.

İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ​Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İlgili Haberler
Tıp öğrencisi Kaan Şimşek'in cansız bedeni bulunduAnkara'da bir evin garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Yazıcıdan çıktı alanlar kulübü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne fena şey
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Dünya Yunanca Günü neden iptal edildi?
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Sizin kaç aylık umudunuz var?
Şirin Sever
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayşe Uzan'ın şehit oğlunun ismini verdiği kuzu ve koyunlarını çalan hırsızlar yakalandı