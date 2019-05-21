Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli firma elemanı Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyon içerisine düştü.

(Levent Şanlımeral)

Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan işçi, bir anda kanalizasyon içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp işçiyi bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi.

6 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışması sırasında Şanlımeral'in maskesi bulunurken, 6 saat süren çalışmanın sonrasında cansız bedeni düştüğü yerden 400 metre mesafede dalgıçlar tarafından Diş Hastanesi tarafında kanalizasyon içinde bulundu.

Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şanlımeral'in aslen Adanalı olduğu ve 8 ay önce çalıştığı kanal temizleme firmasının personeli olarak Trabzon'a geldiği öğrenildi.

İHA