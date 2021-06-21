Trabzon'da, katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, çöp ayrıştırma görevlilerince çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası üzerine harekete geçildi.

İş makineleri eşliğinde ayrıştırma ünitelerindeki incelemelerinde cesede dair bir bulguya ulaşılamazken, hastanelerde yeni doğumlar da araştırılıyor.

BEBEK CESEDİ BULUNMADI

İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde faaliyetine yeni başlayan, Trabzon’un yanı sıra Rize’nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çalışan işçilerden biri, iddiaya göre, çöpler arasında 1 hafta önce bebek cesedi gördüğünü bir yakınına söyledi. İlçede kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar üzerine harekete geçen Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tesislere giderek ayrıştırma üniteleri ve çöp depolama alanında iş makinesi eşliğinde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Tesis çalışanlarının da ifadesine başvuran ekipler, bebek cesedine dair bir bulguya ulaşamadı.

HASTANELERDE YENİ DOĞANLARA ARAŞTIRMA

Çalışmalardan netice alamayan ve bebeğin çöpe atılma ihtimali üzerinde duran jandarma ekiplerinin, ayrıca, çöplerin toplandığı bölge illerindeki hastanelerde yeni doğumları da incelemeye aldığı belirtildi. İddialara konu bebek cesedinin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi olmadığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tesisin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

15 BİN TON ÇÖP ARASINDA ARAMA ÇALIŞMASI

Trabzon'un Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD görevlileri de arama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni depolamanın durdurulduğu tesiste, 15 bin ton çöp arasında devam eden çalışmalarda, cesede dair ize ulaşılamadı. Jandarma Komutanlığı'nca paylaşılan bilgi notunda; ceset görüldüğü bilgisinin 16 Haziran’da verildiği ve Araklı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, tesis içinde arama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Çöp alanındaki geniş çaplı aramalara AFAD, jandarma ve polise ait kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği belirtilerek, “Tesis içinde ve çöp depolama sahasında yapılan aramada, çöp yığınının çok fazla miktarda olması sebebiyle (15 bin ton) söz konusu bebek cesedi bulunamamıştır. Arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.







