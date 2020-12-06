Türkiye Trabzon'da pandemi hastanesi önünde korkutan yoğunluk

Trabzon'da pandemi hastanesi önünde korkutan yoğunluk

Türkiye

Trabzon'da pandemi hastanesi önünde korkutan yoğunluk

Trabzon'da son aylarda corona virüs vakalarında yüzde 50 artış yaşandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde, ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Sağlık Bakanı Koca’nın vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da tedbirler artırılmıştı.

06 Aralık 2020, Pazar 13:52 Son Güncelleme:
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Trabzon'da son aylarda corona virüs vakalarında yüzde 50 artış yaşanırken, poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde, ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Ambulansların kuyruk oluşturduğu anlara ait görüntüleri, sosyal medyada paylaşan takipçiler, salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı.

Yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtilen kentteki sağlık ekipleri, ambulanslarla corona virüs hastalarını hastaneye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Kentte poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde de, önceki gün akşam saatlerinde ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu.

Acil Servis’te kimi saatlerde yoğunluk oluşurken, ambulansların sıraya girdiği yoğunluk anlarına tanık olan bir vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada pek çok takipçi, toplumun salgın tedbirlerine uyulması çağrılarında bulundu.

Kentte ailesiyle evinde karantinada olan iş insanı Halil İbrahim Demirtaş da, tedbirlere uymayanlara tepki göstererek, paylaşımında, “Burası Kaşüstü Hastanesi, hastaları bırakmak için ambulanslar sıra bekliyor. Durumun ciddiyetini anlamanız için illa içinde mi olmanız gerekiyor. Sakın bana ‘ben kendimi kolluyorum bana bir şey olmaz demeyin’ Ben de çünkü kolluyordum ama şu anda evde karantinadayım. Lütfen herkes kurallara riayet eylesin yoksa o sirenler bizim için çalabilir” ifadelerinde bulundu.

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