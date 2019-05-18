Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını sürdüren JAK timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Kaybolan iki asker için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 700 metre ileride bulunarak sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, tüm müdahalelere karşın şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit askerler için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda bugün tören düzenlendi.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı. Törende, şehit askerlerin görev yaptığı timdeki 9 asker de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi’nde görevli askerlere sarılarak başsağlığı diledi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeler, memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’na götürüldü.

Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’a gönderildi.

DHA



