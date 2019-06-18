Trabzon'da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası havalimanı pisti de göle döndü. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na bir yolcu uçağının göle dönen piste inişi ise ilginç bir görüntü oluşturdu