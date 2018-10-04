Son dakika: Trabzon'da süt ürünleri imalatı yapan fabrikada yangın!
Tabzon’un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Tabzon’un Araklı ilçesinde Küçükdere mevkiinde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı.
BÖLGEYİ YOĞUN DUMAN TABAKASI KAPLADI
Çıkan yangına Trabzon Büyükşehir ve Sürmene İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.