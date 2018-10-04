Son dakika: Trabzon'da süt ürünleri imalatı yapan fabrikada yangın! Tabzon’un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor