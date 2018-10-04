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Son dakika: Trabzon'da süt ürünleri imalatı yapan fabrikada yangın!

Tabzon’un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

04 Ekim 2018, Perşembe 09:28 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 09:29
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 Tabzon’un Araklı ilçesinde Küçükdere mevkiinde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

BÖLGEYİ YOĞUN DUMAN TABAKASI KAPLADI

Çıkan yangına Trabzon Büyükşehir ve Sürmene İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.



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