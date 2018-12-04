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Trabzon'da uçağın pilotuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı

Trabzon Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, polis cep telefonu mesajını gönderen kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı

04 Aralık 2018, Salı 20:50
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Trabzon'da uçağın pilotuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı

Trabzon Havalimanı'ndaki olay, pazar günü meydana geldi. Adı öğrenilemeyen iş insanına ait özel uçağın pilotu Z.H.'nin cep telefonuna, kalkış için hazırlık yaptığı sırada 'Uçakta bomba var' mesajı geldi.

DURUMU KULEYE BİLDİRDİ

Pilot, tanımadığı numaradan gelen mesajı görünce durumu hemen kuleye bildirdi. Kulenin bilgi vermesi üzerine de uçağa çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi. Uçakta yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Pilot Z.H. mesaj atan kimliği belirsiz kişiden şikâyetçi olurken, polis asılsız bomba ihbarını yapan mesajın gönderildiği cep telefonu numarasının sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

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