Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi.

İLK YARI

4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, topu kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta topu az farkla yandan auta çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü.

39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi.

42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı.

45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Barbosa'nın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu üstün kornere çeldi.

65. dakikada konuk takım, golü buldu. Ani gelişen Akhisarspor atağında soldan ceza alanına giren Rotman'ın pasında, uygun durumda Bokila, yerden bir vuruşla topu boş filelere gönderdi: 0-1

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, Ekuban'ın kafa ile vurduğu top savunmaya da çarparak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinden topu filelere yolladı: 1-1

VAR'A GİDİLDİ

73. dakikada Abdulkadir Parmak, Lopes ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi.

76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında topu kaleci ters köşesinden sol tarafından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

90+5. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



