Süper Lig heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Medical Park Stadı’nda 19.15’de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Maçın kanalı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK’yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig’de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor’u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek. Trabzonspor’da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin sakatlıkları bulunuyor.