Trafik durma noktasına geldi
Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala E-5 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan görüntülendi.
29 Mayıs 2020, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı vatandaşlar yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesiyle E-5’te uzun trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi de İstanbul’dan çıkış yapmak için yollara düşen vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. E-5 Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken E-5 Kadıköy istikameti boş kaldı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
İHA