Trafik kazası yaptı! Kaza anında telefonu çalındı

Şişli'de bir firmada satış danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki TikTok fenomeni Meltem Demirbaş, motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle havada takla atan genç kadın kanlar içerisinde yere serildi.

Kazaya tanık olan vatandaşlar soluğu hemen genç kadının baş ucunda aldı. Genç fenomenin kıvrandığını görenler dururumu sağlık ekiplerine bildirmek için telefonlarına sarıldı.

Bu esnada olay yerinde bulunan bir taksi şoförü ise genç kadının telefonunun yerde olduğunu fark etti. Demirbaş'ın "İnsanlık ölmüş" dediği olay tam da bu anlarda gelişti.

'BORCA GİRİP 15 BİN LİRA ÖDEDİM'

Sabah’ın haberine göre, Demirbaş, yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı: "Kaza geçirince yere yığıldım. O sırada bacağım çok fena kanıyordu. Çarpmanın etkisiyle telefonum da yere düşmüş. Kazayı görenler başıma toplanmaya başladı. O sırada bir taksi şoförü de baş ucumda beklemeye başladı.

Borca girip 15 bin liraya aldığım telefonumu alıp cebine koyduğunu gördüm ama can havliyle ağzımdan tek kelime dahi çıkmadı. Ben orada can derdindeyim, bana yardım edeceği yerde hırsızlık yapıyor."



