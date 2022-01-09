Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen olayda Tire’den Torbalı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki kamyonet, yolun solunda bulunan bir işletmeye girmek istedi.

Bu esnada karşı yönden gelen Murat Ç. yönetimindeki sıvı gübre yüklü tanker, kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparken, tanker ise devrildi.









Kaza sonucu, kamyonette bulunan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.