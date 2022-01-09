Türkiye Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Türkiye

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonetin çarpmanın etkisi ile ikiye ayrıldığı görülüyor.

09 Ocak 2022, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen olayda Tire’den Torbalı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki kamyonet, yolun solunda bulunan bir işletmeye girmek istedi. 

Bu esnada karşı yönden gelen Murat Ç. yönetimindeki sıvı gübre yüklü tanker, kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparken, tanker ise devrildi. 



Kaza sonucu, kamyonette bulunan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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