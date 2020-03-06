Trafik sigortası gecikme cezaları nelerdir?

Trafik sigortası gecikme cezaları, araç sahiplerine maddi olarak ciddi yükler yaratabilir.

Birçok sürücü, sigortayı yaptırmadan ve yakalanmadan trafikte seyredebileceğini düşünse de artık tespit edilmeleri zor değil.

Online işlemler ile denetimlerde trafik sigortasını geciktirmiş kişileri tespit etmek, ceza kesmek mümkün.

Trafik sigortasının çevrimiçi sisteme geçilmesi ile işlemler rahatlıkla takip edilebilmekte, takip neticesinde ise trafik sigortası sahibinin ne zaman, nerede, saat kaçta sigorta sahibi olduğu görüntülenebiliyor.

Trafik sigortası gecikme cezaları içerisinde maddi yaptırım, trafikten men edilme veya aracın çekilmesi gibi cezalar bulunuyor.

Sigortasız geçirilen süre arttıkça ceza da ona göre artıyor. Özellikle maddi yaptırımlarda sigortasız geçen süreye göre ceza olarak verilen para miktarı da kabarıyor.

Trafik sigortası en az 1 gün geciktiğinde bile yüzde 5 oranında ceza ödemek gerekiyor. Yenileme zamanını bir gün bile geçirdiğiniz zaman ise gecikme faizi uygulanmaya başlar ve poliçenizi yaptırana kadar artarak devam eder. Gecikme faizinin işlendiği bu sürecin sonunda gecikme faiz masrafları yeni yaptırdığınız poliçeye yansıtılır. Bu sebeple ödemekten kaçınma gibi bir durumunuz oluşmaz.

Trafik sigortası yenileme tarihi hafta sonuna, yani iş günü dışına denk geliyorsa poliçe yenilemesini bir sonraki ilk iş gününde yaptırmak şartıyla gecikme cezası uygulanmıyor.

Sigortasız araçlar trafikten men edilir ya da otoparka çekilirse bu masrafları da sigortayı yaptırmayan araç sahibi ödemek zorunda kalıyor.



