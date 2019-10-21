Trafikte cam silen çocuğa doğum günü sürprizi yaptılar

Sosyal medyada çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen Sadık'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi.





Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastasıyla Sadık'ın doğum gününü kutladı. Çevredekiler de alkışlarıyla kutlamaya katıldı.

Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da binlerce kişi tarafından beğenildi.