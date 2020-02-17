2018 yılına göre yüzde 3.8 artan ödenen maddi tazminat tutarı, son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Geçen yıl ödeme yapılan mağdur sayısı ise 1 milyon 486 bin 533 kişi oldu.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) son yayımladığı Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri verilerine göre, 2019 yılında trafik sigortası branşında (yeşil kart hariç) sigortalılara/3’üncü şahıslara 5 milyar 29 milyon 714.3 bin TL tutarında maddi tazminat ödendi.

Mağdur sayısı azaldı

Geçen yıl trafik sigortasında maddi tazminat ödenen mağdur sayısı, 2018 yılına göre 38 bin 807 kişi azalışla, 2019 yılı sonunda 1 milyon 221 bin 445 kişiye geriledi. Trafik sigortasında alt branş teminat adedi ise 506 bin 417 adet artışla geçen yılın sonunda 19 milyon 197 bin 673 olarak gerçekleşti.

Trafik branşında ödenen maddi hasarların araç dağılımına bakıldığında ilk sırayı otomobil alırken, otomobili 2’nci sırada yer alan kamyonet izliyor. Buna göre, 2019’da 5 milyar TL’yi aşkın maddi tazminat tutarının 2 milyar 897 milyon TL’si otomobil için ödenirken, kamyonet için ödenen maddi tazminat tutarı ise 1 milyar 79.9 milyon TL oldu.

Tablo

Yıl Tutar (TL)

2014 1.922.257.051

2015 2.296.008.821

2016 2.841.264.370

2017 3.444.114.112

2018 4.842.308.364

2019 5.029.714.282

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği