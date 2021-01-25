Trafikte ‘ortalama prim’ ocakta yüzde 11.5 arttı

Ağustos’ta dip yaptı

Ortalama primin, 2020 yılındaki seyrini incelersek; geçen yılın başında 646 TL olan ortalama prim; ülkemizde mart ayında etkili olmaya başlayan pandeminin yol açtığı koşulların da etkisiyle Ağustos ayına kadar dalgalı bir seyir izledi; Ağustos ayında ise 627 TL ile dip seviyeyi gördü. Eylül’den sonra yeniden yükselişe geçen ortalama prim tutarı yılı, 661 TL seviyesinde tamamladı. Küçük bir parantez açarak; ortalama primin; Ağustos ayındaki dip seviyesinin, aynı zamanda son 2 yılın en düşük seviyesi olduğunun altını çizelim. Ortalama prim tutarı 2019’da da 627 TL seviyenin üzerinde gerçekleşti.

Trafik sigortası 11 ayda reel yüzde 4.05 daraldı

Trafik sigortasında prim üretimi ise 2020’de reel olarak daraldı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı istatistiklere göre; trafik branşında 2020’nin Ocak-Kasım döneminde prim üretimi, yüzde 9.42 artış kaydetti. Enflasyondan arındırıldığında, söz konusu branş 11 ayda reel olarak yüzde 4.05 daraldı. Oto sigortalarından, kaskonun da ilgili dönemde reel olarak yüzde 0.85 daraldığı dikkate alındığında her iki brans; pandemiden en çok etkilenen branşlar arasında yer alıyor.