Traktörle giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İmamhüseyin Mahallesi’nin Tekebeli mevkiinde, Osman ve Elif Sarıkoç çifti, tarlada çalıştıkları sırada aniden bastıran yağmur sonrası eve gitmek üzere traktöre bindi. Traktör seyir halindeyken, bu sırada art arda çarpan şimşeklerden biri, Sarıkoç çiftine isabet etti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Yaşanan olay sonrası Osman Sarıkoç, direksiyon hakimiyetini kaybetti, traktör yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Osman Sarıkoç yerde hareketsiz şekilde yatarken, Elif Sarıkoç telefonla akrabalarını arayarak yardım istedi.

YAKINLARI BULDU

Çifti, bir tarlada bulan yakınları, durumu ilgili yerlere bildirdi. Sağlık ekipleri, Osman Sarıkoç´un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Elif Sarıkoç ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Osman Sarıkoç’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.



