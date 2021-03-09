Türkiye Trans bireyin yüzüne tuz ruhu attı! Her yerde aranıyor

Trans bireyin yüzüne tuz ruhu attı! Her yerde aranıyor

Türkiye

Trans bireyin yüzüne tuz ruhu attı! Her yerde aranıyor

İstanbul Beyoğlu'nda, Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Yaralanan trans birey hastaneye kaldırılırken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

09 Mart 2021, Salı 20:36 Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı. Kapı önünde Ayhan M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı.  

Ayhan M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

DHA

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