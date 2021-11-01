Trende Joker dehşeti! 17 kişi...

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, bir trendeki yolculara dün bıçaklı saldırı düzenlendi. 24 yaşında erkek olduğu açıklanan saldırgan, yerel saatle 20.00 civarında Kokuryo istasyonunda tren hareket halindeyken saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırgan daha sonra etrafa asitli, yanıcı bir tür sıvı saçtı ve vagonu ateşe verdi. Olayda 17 kişinin yaralandığı, 60 yaşındaki bir yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.





‘CADILAR BAYRAMI GÖSTERİSİ SANDIM’

Yolcuların can pazarı yaşanan trenden kaçış anı görüntüleri sosyal medyada yayılırken, yerel basın saldırganın Batman filmindeki Joker kılığında olduğunu aktardı. Trende, Cadılar Bayramı kutlamalarına giden çok sayıda kişi olduğu için bu durumun dikkat çekmediği kaydedildi. Bir görgü tanığı, yaşananları başta bir Cadılar Bayramı gösterisi zannettiğini söyleyip, “Sonra bir adamın uzun bir bıçağı sallayarak geldiğini gördüm” dedi.

Batman’in en büyük düşmanı olan Joker; çoğunlukla beyaz, mavi, kırmızıdan oluşan ikonik yüz boyası ve görünümüyle tanınan popüler bir kurgu karakter.