Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan trimester ne demek? Trimester ne anlama gelir? Trimester kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Trimester ne demek?

Trimester gebeliğin, her biri 12 hafta süren üç eşit dönemine verilen isimdir. 9 aylık gebelik süresinin üç ayrı dönemde ele alınması, gebeliğin genel gelişiminin anlaşılması açısından oldukça faydalı ve önemlidir.



