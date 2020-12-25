Trombositopeni, kandaki düşük trombosit sayısının neden olduğu bir hastalıktır. Trombositlere trombositler de denir. Kemik iliğinde yapılırlar ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurlar. Trombosit sayısı düşük olan kişiler, küçük bir yaralanmadan sonra bile daha kolay kanayabilir veya morarma olabilir. Trombositopeni özellikle ağız, burun ve sindirim sisteminden kanama riskini artırır.

Normal trombosit sayısı laboratuvara bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, plateletler için referans değeri 150.000 ila 300.000 / mm olan 3 . Bunların trombosit sayısının birden az 150,000 / mm olduğunda bir kişi trombositopeni sahiptir.

Trombosit (PLT) düşüklüğü neden olur?

Kemik iliği normal çalışmıyorsa ve yeterli trombosit üretmiyorsa trombositopeni meydana gelebilir. Lösemi gibi bazı kanserler trombositopeniye neden olabilir. Aşağıdaki kanser tedavileri de kemik iliğini etkileyebilir ve düşük trombosit sayısına yol açabilir.

Kemoterapötik ajanlar, biyolojik ilaçlar ve diğerleri,

Pelvise veya büyük miktarda kemik iliğine radyasyon tedavisi.

Bir kişi dalağı şişmişse (hipersplenizm) veya kanser dalağa yayılmışsa trombositopeniye de sahip olabilir. Dalak, mikroplarla, yabancı maddelerle ve kanser hücreleriyle savaşan bir tür beyaz kan hücresi olan lenfositler yapar. Aynı zamanda kan hücrelerini depolar, kanı filtreler ve eski kan hücrelerini yok eder. Dalak şiştiğinde, kan dolaşımından çok fazla trombosit çıkarır ve vücutta hareket etmelerini engeller.

Trombosit düşüklüğünün belirtileri nelerdir?

Trombositopeni semptomları genellikle trombosit sayısı çok düşük olana kadar ortaya çıkmaz. Kemoterapiye başladıktan kısa süre sonra başlayabilirler, ancak genellikle ilk kemoterapi seansınızı yaptıktan 10 ila 14 gün sonra ortaya çıkarlar.

Trombositopeni semptomları şunları içerir:

Morarma eğilimi,

Deri altında minik kırmızımsı noktaların görünümü (peteşi),

Diş etlerinden veya burundan olağandışı kanama,

Küçük bir kesik veya enjeksiyon bölgesinden ağır veya uzun süreli kanama,

İdrarda pembe, kırmızı veya kahverengi görünebilen kan,

Dışkıda veya siyah dışkıda kan,

Kan kusmak veya çekilmiş kahve gibi görünmek,

Regl döneminizden farklı olan ve daha uzun süren vajinal kanama,

Sürekli baş ağrıları, hafif bulanık görme veya bilinç seviyesindeki değişiklikler.

Kemoterapinin neden olduğu trombositopeni genellikle geçicidir ancak ciddi kan kaybına veya iç organlara zarar verebilecek kanamaya neden olabilir.

Trombosit tanısı nasıl konur?

Doktorunuz trombositopeninin nedenini bulmaya çalışacaktır. Bu nedenle size semptomlarınız, aldığınız ilaçlar ve aldığınız tedaviler hakkında sorular sorabilirler. Doktorunuz ayrıca fizik muayene yapacak.

Trombositopeni genellikle şu şekilde teşhis edilir:

Trombosit sayısını, kanama oranını ve pıhtılaşma süresini kontrol etmek için kan alınması;

Altta yatan nedeni belirlemek için kemik iliğinden bir delinme ve biyopsi almak.

Kanser veya kemoterapiden kaynaklandığında trombositopeniyi önlemek zor olabilir. Dudaklarınızın nemli kalması ve çatlamasını önlemek için dudaklarınıza merhem veya vazelin sürün. Herhangi bir diş tedavisi yaptırmadan önce sağlık ekibinize danışın.

Yaralanma veya morarmaya neden olabilecek temas sporları veya faaliyetlerden kaçının. Akupunktur, shiatsu, yoga ve kayropraktik gibi basınç veya masaj tekniklerini kullanan tamamlayıcı terapileri kullanmadan önce sağlık ekibinize danışın. Ayrıca trombosit sayınız düşükken seks yaparken herhangi bir önlem almanız gerekip gerekmediğini sorun.

Eğilmek yerine dizlerinizi bükün ve çömelin. Bu, başınızı kalp seviyesinin üzerinde tutar ve baş ve boyundaki kan damarlarına ek basınç uygulanmasını önlemeye yardımcı olur. Cildinizi nemli tutmak için düzenli olarak nemlendirici losyon uygulayın. Kesilmeleri önlemek için tek kullanımlık bir tıraş bıçağı yerine elektrikli bir tıraş bıçağı kullanın. Bahçede veya dikenli bitkilerin yakınında çalışırken koruyucu eldiven giyin.





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