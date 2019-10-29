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Trump açıkladı: Bağdadi’nin yerini alacak isim öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu

29 Ekim 2019, Salı 17:04
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Trump açıkladı: Bağdadi’nin yerini alacak isim öldürüldü

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın başına geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Trump, etkisiz hale getirilen ismi açıklamadı.

Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Muhtemelen örgütün yeni lideri olacaktı. Artık o da öldü."

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