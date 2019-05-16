Trump, imzaladığı başkanlık emriyle, Amerikalı firmaların, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin teknolojilerini kullanmalarını yasakladı. Firma isminin yer almadığı kararın hedefinin, Çin menşeli Huawei olduğuna inanılıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şirketten yapılan açıklamada, ABD içinde iş yapmalarının engellenmesinin, yalnızca Amerikalı tüketicileri ve firmaları etkileyeceği savunuldu.

Son aylarda aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu.

Çin'in Huawei teknolojisini, casusluk için kullanabileceği kaydediliyordu.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda baskı yaptığı biliniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı da farklı bir önlem olarak, Huawei firmasını özel bir listeye alarak, ABD'li şirketlerin Çinli firmaya teknoloji satabilmesini federal devlet onayına bağladı.

Uzmanlar, hali hazırda gergin olan ABD - Çin ilişkilerinin bu karar sonrası daha da gerileceğini değerlendiryor.

Huawei, son bir yıl içinde, iki ülke arasındaki güç mücadelesinin merkezine yerleşti.

"HUAWEI KARARINDA" NE YAZIYOR?

Beyaz Saray'dan, Trump'ın başkanlık emrinin, "Amerika'yı dış düşmanların, giderek artan şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisinde kullanılan altyapıları ve servislerdeki kırılganlıkları istismar etme çabalarından korumayı amaçladığı" açıklaması yapıldı.

ABD hali hazırda, federal devlet kurumlarının Huawei ürünlerini kullanmasını yasaklamış durumda.

Avustralya ve Yeni Zelanda da, Huawei teknolojisinin 5G altyapılarında kullanılmasını engelleyen önlemler alındı.

Huawei firması ise bu gelişmeler karşısında, Çin hükümetinden bağımsız olduklarını, bir tehdit yaratmadıklarını savunan açıklamalar yaptı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, Salı günü Londra'da yaptığı açıklamada, "devletlerle anti casusluk anlaşmaları imzalamaya hazır olduklarını" söyledi.

Teknoloji firmasının merkezinde olduğu ticaret savaşı giderek gerginleşirken, Trump ve Çin lideri Şi Jinping'in Japonya'daki G20 zirvesinde buluşması bekleniyor.