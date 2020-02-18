Trump ırkçı danışmanının, kendi otelindeki düğününe katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla bağlantılı olmakla suçlanan ve göçmen politikası konusundaki sert tavrıyla bilinen Beyaz Saray danışmanı Stephen Miller'ın düğününe katıldı. Göç ve ulusal güvenlik konularında danışmanlık görevi veren Miller, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Rose Waldman ile evlendi, düğün ise Trump'ın başkent Washington'daki hoteli Trump International Hoteli'nde gerçekleşti. Birkaç gün önce Demokrat senatörler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçı ideolojiye destek veren Miller'ın görevinden alınması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar, Miller'ın politika konusunda ırkçı komplo teorilerinden yararlandığını iddia etmiş, ele geçirilen Miller'a ait e-mailler ise Breitbart isimli sağcı dergiye ırkçı kitap ve kaynak önerilerinde bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Trump'ın söz konusu çağrıya kulak asmaksızın düğüne katılması dikkat çekti.

Göçmenlik konusunda sert

Seçim kampanyasından itibaren Trump'ın yakın çevresi arasında bulunan 34 yaşındaki Miller'ın, Trump'ın özellikle konu göçmenliğe geldiğinde en sert politikalarının arkasındaki isim olduğu düşünülüyor. Bunlar arasında Meksika sınırındaki sığınmacı aileler ve çocuklarının birbirinden ayrılması, seyahat yasakları ve müslüman ülkelerin ülkeye girişlerinin kısıtlaması yer alıyor.