Trump küstü

ABD’de, Başkan Donald Trump geçen hafta, Joe Biden’ın başkanlığının tescil edilmesini önlemek için taraftarlarını Kongre’nin üzerine göndermişti. Kongre işgal edilmiş, bu sırada 5 kişi ölmüştü. ‘Şiddeti teşvik etmek’le suçlanan Trump’ın görevden alınması için Temsilciler Meclisi’ne getirilen karar ise önceki gün kabul edilmişti. ABD basını; siyasi yaşamının tamamen bitmesi ve yaşananların yasal sonuçlarıyla yüzleşmesi ihtimali ortaya çıkan Trump’ın moralinin çöktüğünü ileri sürdü.

"Kendine acıma modunda"

Daha önce de ‘görevi kötüye kullanmak’tan aleyhinde azil süreci başlatılan ve bundan Senato’daki Cumhuriyetçi Parti çoğunluğu sayesinde kurtulan Trump’ın, Beyaz Saray’daki odasından hemen hemen hiç çıkmadığı kaydedildi. CNN, Beyaz Saray çalışanlarına dayandırdığı haberinde; Trump’ın ‘kendine acıma modunda’ olduğunu, kimseyle konuşmadığını belirtti. Sosyal medya hesapları da kapatılınca kendini ifade edecek bir ortamı ve çevresinde kimsesi kalmayan Trump’ın hayata küstüğü ifade edildi.

Aslında şiddete çok karşıymış...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın resmi Twitter hesabından bir video mesaj yayınladı. Hakkındaki azil sürecine değinmekten kaçınan Trump, Kongre baskını ve şiddet olaylarıyla bir alakası olmadığını ileri sürdü. Trump, hukuka saygılı olduğunu savundu. Geçen hafta işgalcilere “Sizi seviyoruz” diyen Trump dünkü mesajında ise “Benim gerçek hiçbir destekçim siyasi şiddetin yanında olamaz ve güvenlik güçlerine saygısızlık edemez. Ülkemizin değerlerine saldırıyorsanız bunu hoş görmeyiz” dedi.





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