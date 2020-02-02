Trump, sahte harita göstermiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian kasırgasının Alabama eyaletini de vuracağı iddiasını haklı çıkarmak için tahrif edilmiş 'sahte' bir harita gösterdiği iddia edilmişti. Meteoroloji Dairesi de Twitter üzerinden Trump'ı yalanlamış, mesajda "Alabama Dorian'dan hiç ETKİLENMEYECEK. Tekrar ediyoruz. Dorian Kasırgası Alabama'yı hiç etkilemeyecek" demişti. Ancak bu açıklamaya rağmen Trump, ertesi gün düzenlenen brifinge keçeli kalemle kasırganın olası etki alanına Alabama'nın da dahil edildiği bir haritayla çıkarak iddiasında ısrarcı davranmıştı. Ancak ABD merkezli The Washington Post gazetesinin haberine göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi çalışanları arasında durum büyük kriz yarattı. Cuma günü BuzzFeed News'in ortaya çıkardığı yaklaşık 1000 e-mail'e göre kurum çalışanları bilim ve politika arasında kalarak kriz karşısında fikir beyan etmemiş ancak durum karşısında büyük paniğe kapılmış. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yetkililerinden Craig McLean kurumdaki diğer üst düzey yetkililere yolladığı bir e-mail'de şu ifadeleri kullanıyor, "Beni en çok endişelendiren, bu yönetimin, başkanın yersiz ve tutarsız bir yorumu nedeniyle bir siyasi iyileştirme için Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne olan kamuoyu güvenini zedenlemesi."

Harita üzerinde oynamanın hapis cezası var

Öte yandan ülkede meteorolojinin hava tahmini haritaları üzerinde oynamak suç ve 90 güne kadar hapis cezası var. CNN Televizyonu ABD Başkanı'nın değiştirilmiş haritayı gösterdiği gün, o hafta içinde toplam 62 kez çoğu Twitter'da olmak üzere kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini duyurmuştu.