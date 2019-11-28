Trump Şükran Günü hindilerini otel odasında ağırladı

ABD’nin başkanlarının geleneksel hindi bağışlama töreni dün Beyaz Saray’da yapıldı. Başkan Donald Trump’ın özel yetkisini kullanarak bağışladığı Bread (Ekmek) ile Butter (Tereyağ) adlı iki hindi; hem geride kalan yıla teşekkür etmek için verilen Şükran Günü yemeğinde yenilmekten kurtuldu, hem de ömür boyu rahat bir emeklilik garantisi kazandı. Beyaz Saray’daki tören öncesi siyasi liderlerin kaldığı 5 yıldızlı bir otelde ağırlanan ve adeta popstar muamelesi gören hindiler hakkında magazin haberleri yapıldı. Butter’ın gayda dinlemeyi sevdiği, Bread’in ise folk müziğini tercih ettiği belirtildi. Hindiler emeklilik günlerini Virginia’daki Gobblers Rest adlı çiftlikte geçirecek.

Binlerce hindi arasında yapılan seçmeleri kazanan Butter ve Bread özel bir suitte ağırlandı.Hindiler yere serilen talaş üzerinde uyumayı tercih etti.









Trump'tan azil soruşturmasına gönderme

Trump, burada yaptığı konuşmada kendisi hakkında yapılan azil soruşturması konusunda şaka yaparak, "Bu hayvanlar her durumda sakin kalmak üzere yetiştirildi. Bu çok önemli çünkü çoktan, azil soruşturmasında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in karşısında ifade vermek üzere çağrı aldılar" diye konuştu.









Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmada ifade veren birçok kişiyi kişisel olarak tanımadığını savunan Trump, "Demokratlar beni hindilere karşı çok yumuşak olmakla suçluyor. Ama Ekmek ve Tereyağ, şunu söylemeliyim ki önceki şahitlerin aksine sizinle gerçekten tanışıyoruz" dedi.





Hindi affı geleneği

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.









Ancak Beyaz Saray Tarihi Derneği’nin verdiği bilgiye göre, 1873 yılından itibaren “Hindilerin Kralı” adıyla bilinen Rhose Island’lı Harold Vose’un Beyaz Saray’a gayriresmi olarak hindi gönderdiği belirtiliyor.



