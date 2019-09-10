Trump yayınladığı mesajında, “Dün gece John Bolton’a hizmetlerinin artık Beyaz Saray’da gerekli olmadığını bildirmiştim.

Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John’dan bu sabah istifasını istedim. John’a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nı açıklayacağım” diye yazdı.

BOLTON'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

DHA-İHA