Trump´ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

ABD´de 6 Ocak´ta eski Başkan Donald Trump´ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmaları üzerine Trump için Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez ‘şiddete teşvikten´ azil soruşturması başlatıldı. Senato´ya taşınan davada Trump´ın avukatlarının savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

DHA