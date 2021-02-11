Dünya Trump´ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

Trump´ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

Dünya

Trump´ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

ABD´de eski Başkan Donald Trump´ın avukatlarının azil davasında yapacakları savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

11 Şubat 2021, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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ABD´de 6 Ocak´ta eski Başkan Donald Trump´ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmaları üzerine Trump için Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez ‘şiddete teşvikten´ azil soruşturması başlatıldı. Senato´ya taşınan davada Trump´ın avukatlarının savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

DHA

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