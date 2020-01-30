Trump'ın coğrafya bilmediğine dair birkaç kanıt
ABD'de Trump yönetimi Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway'in eşi George Conway, bir tweet serisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın coğrafyadan bihaber olduğunu 18 örnekle kanıtlandı. Trump, bazen Belçika'ya 'çok güzel bir şehir' dedi, bazen de Irak ile Suriye'yi karıştırdı
30 Ocak 2020, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Belçika
Trump, 2016'da başkanlık seçimlerini kazandığı sene, Atlanta'daki bir mitingte "Belçika çok güzel bir şehir" demişti. Eski Başkan Hillary Clinton, Twitter'dan paylaştığı bir videoda Trump'ı tiye almıştı. Conway ise şöyle dedi, "Trump, Belçika'nın sevimli bir şehir olduğunu düşünüyor"
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Fransa
Trump yine başkan olmadan önce, Fransa'nın başkenti Paris'in Almanya'da bir şehir olduğunu 'ele veren' bir tweet atmıştı. Trump mesajında, ''Paris'te bir kişi polis karakolunda vuruldu. Ben terör tehdidinin en yüksek seviyede olduğunu söylemiştim. Almanya'da büyük bir kaos var. Uyanık olun'' ifadelerini kullanmıştı. Evet 1940'larda Paris bir dönem Almanya'ya bağlıydı, ancak Trump'ın coğrafya bilgisini güncellemesi gerek.
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Namibya, Nepal, Butan ve Japonya
Conway, Trump'ın Nepal'a 'Nipple' (İng: meme ucu) ve Butan'a Button (İng: Düğme) diye hitap etmesiyle ilgili bir haber paylaştı. Conway, haberde Trump'ın saat farklarının mantığını anlamadığına da dikkat çekildiğini vurguladı. Evet, pek çok insan haritada Namibya'nın yerini gösteremeyebilir ama en azından meme ucuyla farklı isimlerinin olduğunu bilir. Bir keresinde de 2017'de Japonya başbakanı Shinzo Abe'yi Washington saatine göre, öğlen aramıştı. O sırada Japonya'da saat gece yarısını gösteriyordu.
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Baltıklar
Gaflarıyla ünlü Trump, 2018'de baltık ülkeleri olan Letonya, Estonya ve Litvanya ile görülmüş, dahha sonra bu ülkelere 'Balkan ülkeleri' demişti. Bu arada Trump'ın eşi Melania Trump da yine bir Balkan ülkesi olan Slovenyalı. Bu gafın ardından çift arasında geçen konuşma, merak konusu. Trump ayrıca, Baltık ülkelerini 1990'larda dağılan Yugoslavya ile savaş çıkarmakla suçlamıştı. Baltık ülkelerinin bu konuyla hiçbir ilgisi yok.
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Meksika
Trump'la Colorado ve Meksika arasına bir duvar öğreceğini söylediği için de alay edilmişti. Colorado eyaleti, Meksika'yla sınır bile paylaşmıyor.
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Suriye
Trump, daha önce de Suriye ile Irak'ı karıştırmış. Suriye yerine Irak'ı bombaladığını söylemişti.
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Kuzey ve Güney Kore
Trump, daha önce de Kuzey Kore ile Güney Kore'yi karıştırmış, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile konuştuğunu söylemişti. Halbuki konuştuğu kişi Güney Kore lideri Moon Jae-in'di.
https://twitter.com/gtconway3d/status/1222153049805852673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fd-14138087313052687313.ampproject.net%2F2001071857360%2Fframe.html
Hindistan
Trump’ın Hindistan başbakanı Narenda Modi'ye, bu ülkenin aslında yaklaşık 4 bin kilometrelik ortak sınıra rağmen Çin’le bir sınır paylaşmadığını söylediğini belirtmişti.
https://twitter.com/gtconway3d/status/1222155651616583680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fd-14138087313052687313.ampproject.net%2F2001071857360%2Fframe.html
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