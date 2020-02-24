Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde ABD’de sular ısınmaya başladı. Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan son araştırma, ABD halkının Trump'a olan ilgisinin arttığını gösterdi. Seçimlerin yapılacağı yılda mevcut başkan Donald Trump'ın popülaritesinin artması, 'Beyaz Saray'daki ikinci dönem' şansının da arttığına işaret ediyor. Kendini demokrat sosyalist olarak tanımlayan ve söylemleri ABD için 'aşırı' bulunan Sanders Nevada ve New Hampshire'daki açık ara zafer elde ederken, Trump'a verilen kamuoyu desteği yüzde 49'a yükseldi. Bu oran, Trump'ın başkan seçildiği Ocak 2017'den bu yana elde ettiği 'ilk net pozitif sonuç'. Trump'a karşı çıkanların oranı ise yüzde 48'de kaldı.

Yüzde 65 'yeniden seçilecek' diyor

The FiveThirtyEight internet sitesine göre, Trump'ın popülaritesi, azil soruşturmasının başladığı Eylül'den ayından beri yükselmeye başladı. Senato'nun azil soruşturması davasında akladığı Trump'ın ortalama destek yüzde 43.3 ila yüzde 52.2 arasında seyrediyor. Eski The Guardian, yeni CNN analisti Harry Enten'e göre Trump'ın popülaritesi 'çok doğru bir zamanda' artış göstermeye başladı. CBS News'in dün düzenlediği bir ankete göre Amerikalıların yüzde 65'i, Trump'ın bu sene yeniden seçileceğini düşünüyor.



