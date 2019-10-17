Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Erdoğan'a mektubu hakkında yorum yaptı. Peskov, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Bu olağan dışı türde bir mektup" dedi.

'En güzel yanıt harekat'

CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan'ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgide Türkiye'nin mektuptaki teklifi reddettiği, 'çöpe' attığı ifade edilmişti. Mektuba en güzel yanıtın ise 'Barış Pınarı Harekatı' olduğu belirtilmişti.

Alkan "9 Ekim’de yazılan mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ancak 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi" demişti.



