Corona tedbirlerinin son bulması için kampanya yürüten ABD Başkanı Trump’ın etrafı giderek corona ile sarılıyor. Beyaz Saray’da Trump’la teması olabilecek iki kişiden sonra kızı Ivanka’nın asistanının da virüs taşıdığı ortaya çıktı. Ayrıca Trump’ı korumakla görevli gizli servis ajanları arasında da testi pozitif çıkanlar olduğu bildiriliyor.

Salgın döneminde ekonomik krizin virüsten daha fazla can kaybına yol açabileceği çıkışlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın (73) çevresinde corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı artıyor.

Trump’ın yaveri: Beyaz Saray’da ilk COVID-19 vakası hafta ortası Başkan Trump’ın yaverlerinden birinde tespit edildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e de test yapıldı ve sonuç negatif geldi” bilgisine yer verdi.

Pence’in sözcüsü: Beyaz Saray’dan ikinci Corona haberi Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözcüsü Katie Miller (25) ile ilgili oldu. Beyaz Saray’da üst düzey toplantılara katılan, Trump’a erişimi olan Miller’ın testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sözcü Miller, Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller’ın da eşi. Katie Miller’da corona çıkması nedeniyle önceki gün Iowa’ya gitmeye hazırlanan Pence’in uçağında bulunan altı kişi olası bulaş nedeniyle uçaktan indirildi.

Katie Miller, en son perşembe günü Melania ve Donald Trump çifti ile Pence ve eşinin de katıldığı, cemaat liderlerinin davetli olduğu Beyaz Saray’ın bahçesinde yapılan duaya katılmıştı. Trump’ın korumasından sorumlu

Gizli Servis’ten de 11 çalışanın coronaya yakalandığı belirtiliyor.

Ivanka’nın danışmanı: Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın asistanına da corona virüs tanısı konulduğu bildirildi. CNN’in haberine göre, yaklaşık 2 aydır Ivanka Trump ile uzaktan çalışan asistanı COVID-19’a yakalandı.

Asistanın hastalığın herhangi bir belirtisini göstermediği belirtildi. Ivanka ile eşi Jared Kushner’in testinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

FDA Başkanı karantinada: ABD’de ilaç ve aşıların onayından sorumlu Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) başkanı Stephen Hahn (60), kendisini gönüllü karantinaya aldığını açıkladı.

Stephen Hahn’ın muhtemelen Sözcü Katie Miller ile teması olduğu belirtiliyor.







