ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un NATO hakkındaki ifadeleri üzerine bir açıklamada bulundu. Trump, Macron'un NATO'yu küçük düşürücü açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Trump, Londra'daki kritik NATO zirvesinden önce ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına tepki gösterdi. Trump, "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor" dedi. Trump, Macron'un yorumunu "Çok aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

'NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" diyen Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı.

Erdoğan ile görüşebilirim

Öte yandan Bloomberg'in geçtiği habere göre Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim" dedi. ABD lideri ayrıca, Ankara'nın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona hayli yardımcı olduğunu aktardı.