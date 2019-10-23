Trump'tan güvenli bölge açıklaması geldi

ABD Başkanı Donal Trump Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir tweet attı...

23 Ekim 2019, Çarşamba 15:54
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Trump'tan güvenli bölge açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump:

'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes ilan edildi ve muharebe görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 17:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler.'


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