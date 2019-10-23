Trump'tan güvenli bölge açıklaması geldi
ABD Başkanı Donal Trump Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir tweet attı...
ABD Başkanı Donald Trump:
'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes ilan edildi ve muharebe görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 17:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler.'
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1186985455058898945?s=20