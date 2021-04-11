Dünya Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili bomba açıklama

Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili bomba açıklama

Dünya

Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili bomba açıklama

Cumhuriyetçi Parti'nin bağış etkinliğine katılan eski ABD başkanı Donald Trump koronavirüs aşısıyla ilgili bir iddia ortaya attı. Trump, koronavirüs aşısının isminin aslında 'Trumpcine' yani 'Trump aşısı' olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

11 Nisan 2021, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçi Parti'nin bağış etkinliğine katılan Trump seçime hile karıştırıldığı iddiasını yeniledi ve çok konuşulacak bir kovid-19 aşısı açıklamasına imza attı.

Geçtiğimiz aylarda seçimden yenilgi ile ayrılarak Oval Ofiste'ki koltuğunu Biden'a bırakan Trump yine bir hayli ilginç açıklamalara imza attı. Dün eşi Melania ile Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) bağış etkinliğine katılan Trump kovid-19 aşısı ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Etkinliği yerinde takip eden CNN International muhabirinin söylediklerine göre, Trump, Kovid-19 aşısının aslında 'Trumpcine' yani 'Trump aşısı' olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Kendisini Cumhuriyetçi Parti'nin lideri olarak nitelendiren Trump eski yardımcısını Pence'i de hedef aldı. Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineleyen Trump, Pence'in bu süreçte kendisinin yanında olacak cesarete sahip olmadığını belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2022'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağından emin olduğunu belirten Trump, 2024'te başkan adayı olup olmayacağına dair bir açıklama ise yapmadı.

Meksika - ABD sınırındaki göçmen krizini de değerlendiren Trump şu ifadelere yer verdi;

'Toplumlarındaki en iyi insanları göndermiyorlar. Hırsızları, tecavüzcüleri ve uyuşturucu satıcılarını ABD'ye gönderiyorlar.'

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