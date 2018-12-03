Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirinin Trump'ın Han'a gönderdiği mektupla ilgili sorusunu yanıtladı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, yazılı açıklamasında, "Başkan Trump Başbakan Han'a, ABD öncülüğündeki Afgan barış sürecine ve Özel Temsilci Zalmay Halilzad'ın bölgeye yapacağı ziyarete Pakistan'ın tam destek vermesini rica eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Pakistan'ın kendi topraklarındaki Taliban yapılanmasını engelleme yeteneğinin olduğunu gördüğünü kaydeden yetkili, "Mektup, Pakistan'ın Afgan barış sürecine vereceği desteğin kalıcı bir ABD-Pakistan ortaklığının inşası için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor." ifadesini kullandı.

ASKERİ YAPTIRIMIN İPTAL EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı, eylül ayında yaptığı açıklamada "militan gruplara karşı etkisiz kaldığı" gerekçesiyle Pakistan'a yapacağı 300 milyon dolarlık askeri yardımı iptal edeceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesini durdurma kararı almıştı.