Trump, Türkiye’nin Rusya’dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemlerini almaya başlamasına ilişkin Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Türkiye ve F-35’lerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Barack Obama döneminde Türkiye’ye Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştiren Trump, Türkiye’nin bundan dolayı Rusya’dan S-400 aldığını belirtti.

''BU GERÇEKTEN ADİL DEĞİL''

Trump, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu anladıklarını vurgulayarak, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya’dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak.

Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca bu durumdan dolayı F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin’in memnun olmadığını çünkü firma için bunun binlerce istihdam anlamına geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "S-400’lerimizi almaya başladık. ’Alamazlar’ dediler, bugün sekizinci uçak da geldi." demişti.

WASHINGTON (AA)