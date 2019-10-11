TSK acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek’in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.

Şehadet haberi verildi

Şehidin Yeni Mahalle’deki babaevine giden Kaymakam Ejder Demir ve beraberindeki askeri yetkililer aileye şehadet haberini verdi. Haber üzerine eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

2 çocuğu vardı

Şehidin Tunceli’deki eşi Gülseren Bebek’e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi. İki çocuğu bulunan şehit Bebek’in Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Barış Pınarı Harekatı’na katıldığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

AA