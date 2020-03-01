TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu
Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.
01 Mart 2020, Pazar 17:25 Son Güncelleme:
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TSK, tarafından Esed rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Halep'teki Neyrab askeri havaalanı kullanılamaz hale getirildi. Öte yandan, Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.
2 savaş uçağı düşürülmüştü
İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Türkiye, 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürmüştü.
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