Türkiye TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu

TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu

Türkiye

TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını vurdu

Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

01 Mart 2020, Pazar 17:25 Son Güncelleme:
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TSK, tarafından Esed rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Halep'teki Neyrab askeri havaalanı kullanılamaz hale getirildi. Öte yandan, Ilımlı muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

2 savaş uçağı düşürülmüştü

İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Türkiye, 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürmüştü.

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