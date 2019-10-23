TSK terör örgütü YPG binasına bayrak astı

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Onur Özel görev başındaki Türk askerleri ve Suriye Milli ordusu ile Resulayn sokaklarındaki son durumu anlattı.

Türk askerinin gözlem ve yönetiminde Terör örgütü üyeleri ve kurdukları tuzakların temizliğine devam edildiğini belirten Fulya Öztürk, PKK/YPG'nin kazdığı tünellerde saklanan terör unsurlarına ve tuzaklamalara karşı dikkatli bir arama ve etkisiz hale getirme çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

RESULAYN'DA TÜRK BAYRAĞI

Öte yandan Türk askeri YPG'nin karargahına bayrak astı.

ŞEHİR MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Resulayn kent merkezinde İHA ve SİHA'lardan korunmak için geliştirdikleri yöntem de CNN TÜRK kameraları tarafından görüntülendi. Bölgede belirli aralıklarla plastik levhaların kullanılarak inşaa edildiği gizlenme noktaları mevcut.