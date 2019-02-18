TSK'dan “KIŞ-2019” tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor

18 Şubat 2019, Pazartesi 00:47
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TSK'dan “KIŞ-2019” tatbikatı

TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'ndan birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti.

TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.


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