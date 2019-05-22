Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) 500 işçi alınacak. Peki, TTK kura çekilişi ne zaman? TTK Kura çekilişi nerede yapılacak? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde TTK’ya bin 500 işçi sözü vermesinin ardından hazırlıklar tamamlanmış Zonguldak 700, Bartın 200 ve Karabük 100 kontenjan olmak üzere bin işçi kurayla belirlenmişti.

Öte yandan diğer 500 işçi için de hazırlıklar tamamlandı. 23 Mayıs 2019 günü Site Spor Salonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın da katılımıyla kura çekimi gerçekleştirilecek. Alınacak 500 işçiden 350’si Zonguldak’tan, 100’ü Bartın’dan ve 50’si Karabük’ten olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bartın’a 100 işçi alımı için 23 Mayıs 2019 günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait sinema salonunda, Karabük’e 50 işçi alımı için yine aynı tarihte Karabük Belediyesi Nikah Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirilecek.