TTK kura sonuç listesi yayınlandı mı? Kura sonuçları belli oldu mu?

TTK kura sonuç listesi yayınlandı mı? Kura sonuçları belli oldu mu? Dün saat 10.00'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kura çekilişi gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Pano-Ayak üretim işçisi olarak çalışacak 500 isim belirlendi. Fakat resmi sitede henüz liste yayınlanmadı. Bu nedenle binlerce kişi "TTK kura sonuç listesi yayınlandı mı?" sorusunu yöneltiyor.