TTK kura sonuç listesi yayınlandı mı? Kura sonuçları belli oldu mu?
Dün saat 10.00'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kura çekilişi gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Pano-Ayak üretim işçisi olarak çalışacak 500 isim belirlendi. Fakat resmi sitede henüz liste yayınlanmadı. Bu nedenle binlerce kişi "TTK kura sonuç listesi yayınlandı mı?" sorusunu yöneltiyor.
TTK'ya ilk etapta 1000 Pano-Ayak üretim işçisi alındı. İkinci etapta ise 500 işçi alınacak. İşçiler 31 Mayıs'ta işe başlayacaklar. Dün ise heyecanlı kura çekimi Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yapıldı. İsimler belirlendi, yalnız liste TTK'nın resmi sitesinde yayınlanmadı. Şimdi göreve başlayacak olan vatandaşlar merakla listeyi bekliyor.
TTK KURA SONUÇ LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden sonuç listesine ilişkin bir açıklama yapılmış değil... İşçilerin 31 Mayıs'ta işe başlayacağı düşünülürse listenin bugün yarın yayımlanması bekleniyor.
NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAKLAR?
Zonguldak´taki kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve maden işçisi olmak isteyen adaylar katıldı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, birinci kurada belirlenen adayların sisteme girişlerinin 31 Mayıs’ta gerçekleşeceğini ve iş başı yapacaklarını söyledi.