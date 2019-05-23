TTK kura sonuçları açıklandı...Liste yayınlandı mı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Pano-Ayak üretim işçi BAŞVURULARI 6-10 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Adaylar büyük bir heyecanla kura çekiminin yapılacağı tarihi bekliyordu. Bugün kura çekimi saat 10.00'da yapıldı ve adaylar belirlendi.

Geçen yıl Zonguldak´ta miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTK´ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için kura çekimi 2 Mart´ta yapıldı. Zonguldak´ta 700, Karabük´te 200, Bartın´da ise 100 kişi kura ile maden işçisi olmaya hak kazandı. Bin kişilik kontenjan için toplam 35 bin 770 başvuru yapıldı.

500 kişilik ikinci etap kontenjanına ise başvurular yeniden alındı. Toplam 24 bin 883 kişi, maden işçisi olabilmek için başvurdu. TTK´ya alınacak işçiler için Zonguldak´a 350, Bartın´a 100, Karabük´e ise 50 kontenjan ayrıldı. Kura çekimi aynı anda 3 ilde gerçekleştirildi.

Kura sonuçları TTK'nın resmi sitesinden açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

TTK KURA SONUÇLARI

NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAKLAR?

Zonguldak´taki kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve maden işçisi olmak isteyen adaylar katıldı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, birinci kurada belirlenen adayların sisteme girişlerinin 31 Mayıs’ta gerçekleşeceğini ve iş başı yapacaklarını söyledi.