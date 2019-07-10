Tuana bebeğin ölümüyle ilgili keşif yapıldı

​Olay, 7 Kasım 2018'de Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'ndeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Melisa Tuana Memiş, mama yedirildikten sonra uyuması için yatağına yatırıldı. Ancak uykusunda kusan bebeğin solunumu durdu. Kreşte bakıcı olarak görev yapan Fatma B., minik Melisa'ya müdahale etti. Melisa bebeği kucağına alıp, dışarı koşan Fatma B., başka bir hastaya giden ambulansı durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Melisa Tuana Memiş, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş'in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KREŞ KAÇAK ÇIKTI

Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa Tuana Memiş'in yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin eğitim izni olmadığı halde, eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1 ila 6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. Kaçak olarak çalıştırılan kreşte olay günü bu yaş grubunda 16 çocuğun bulunduğu belirlendi.

Dernek Başkanı S.A. ile dernek üyesi olan, aynı zamanda da iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatma B. tutuklanarak cezaevine konulurken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dernek adı altında hizmet veren kreş de 4 Aralık'ta zabıta ekiplerince mühürlendi, tabelaları indirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Fatma B. hakkında İnegöl 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Fatma B., savunmasında, "Çocukları çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bu olayla ilgili kasıtlı bir şey yapmadık. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum'' dedi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Fatma B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.

'ÇOCUĞUM KARA TOPRAK ALTINDA'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Melisa bebeğin annesi Melike Memiş, tahliye kararına tepki gösterdi. Melike Memiş, "Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Bugün ilk duruşma yapıldı, beklemediğimiz bir karar çıktı ve tahliye edildi. Ben sabah akşam sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyorum. Bir bebeğin hayatı bu kadar mı ucuz? Serbest kaldıktan sonra o ailesiyle özlem gideriyor, benim çocuğum kara toprak altında. İçim yanıyor. Bundan sonra gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. 5 aydır acımız dinmedi. Ruhsal çöküntüdeyiz. Neşemiz, güler yüzümüz gitti. Çocuğum cıvıl cıvıl bir çocuktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

KEŞİF YAPILDI

Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili mahkeme heyeti, 8 Temmuz Pazartesi günü olay yerinde keşif yaptı. Sanıklar, olayla ilgili ifade verdi. Duruşma Eylül ayına ertelendi.

DHA